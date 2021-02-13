«Лестер» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Англии

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Англии «Лестер Сити» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.19.

«Лестер» успешно прошел первый круг чемпионата Англии, в котором показал достаточно стабильный и качественный футбол. За 23 тура первенства Премьер-лиги «лисы» смогли одержать 13 побед и четыре раза сыграли вничью, что принесло 43 очка и третью позицию в турнирной таблице.



Нельзя не отметить, что с конца января «городские» потеряли концентрацию и турнирные баллы в матче с «Лидс» (1:3), «Эвертоном» (1:1) и «Вулвс» (0:0). 3 февраля «Сити» на выезде одолел «Фулхэм» (2:0).



Действующий чемпион занимает пятую позицию, сразу за сегодняшними хозяевами. Следом за двумя викториями над «Тоттенхэмом» (3:1) и «Вест Хэмом» (3:1) «красные» потерпели два фиаско от «Брайтона» и «Манчестер Сити».



В составе хозяев сегодня не смогут выйти на поле Кастань, Морган, Прат и Фофана. У чемпиона в лазарете Матип, Кейта, Жота и Гомес.



Встречаются два лидера, что принесет повышенное напряжение на всех участках поля. Я до сих пор не могу понять, как действующий чемпион получил четыре мяча от «Ман Сити», но все-таки гости имеют больше шансов и с таким составом могут обыграть любую команду в мире.



Сегодня отдаю предпочтение мерсисайдцам. Моя ставка — победа «Ливерпуля» за 2.19».