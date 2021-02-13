Швеция — Россия: прогноз Владимира Вуйтека на матч Евротура

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч Евротура Швеция — Россия.

Ставка: ничья за 4.22.

«В стартовом матче турнира Россия обыграла Финляндию со счётом 3:2, хотя я считал фаворитами финскую сборную. В той игре Россия, особенно это касается второй половины матча, действовала от обороны и использовала контратаки. Думаю, что против Швеции россияне сыграют в примерно таком же стиле, и, сложно сказать, как шведы с этим справятся.



Швеция сыграла вничью с Чехией в основное время, а уже в овертайме забросила победную шайбу. Шведы мне не очень понравились, у них были ошибки в своей зоне, можно даже сказать, что Чехия выглядела лучше. Вообще нет большой разницы между всеми четырьмя командами на этом турнире. В матче Чехия — Швеция, например, в основное время три шайбы из четырёх были забиты при игре в большинстве, а в равных составах соперники не позволяли создавать голевые моменты. Это был матч равных соперников, но Россия играет по-другому, команда Игоря Ларионова действует с умом, видно, что тренерский штаб выбрал верную тактику.



В предстоящем матче не вижу фаворита, вполне возможен ничейный счёт в основное время. Обе команды примерно равны по уровню, будет битва, от которой не жду большого количества заброшенных шайб».