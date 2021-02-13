Швеция — Россия: прогноз Владимира Вуйтека на матч Евротура

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч Евротура Швеция — Россия.
Ставка: ничья за 4.22.
«В стартовом матче турнира Россия обыграла Финляндию со счётом 3:2, хотя я считал фаворитами финскую сборную. В той игре Россия, особенно это касается второй половины матча, действовала от обороны и использовала контратаки. Думаю, что против Швеции россияне сыграют в примерно таком же стиле, и, сложно сказать, как шведы с этим справятся.
Швеция сыграла вничью с Чехией в основное время, а уже в овертайме забросила победную шайбу. Шведы мне не очень понравились, у них были ошибки в своей зоне, можно даже сказать, что Чехия выглядела лучше. Вообще нет большой разницы между всеми четырьмя командами на этом турнире. В матче Чехия — Швеция, например, в основное время три шайбы из четырёх были забиты при игре в большинстве, а в равных составах соперники не позволяли создавать голевые моменты. Это был матч равных соперников, но Россия играет по-другому, команда Игоря Ларионова действует с умом, видно, что тренерский штаб выбрал верную тактику.
В предстоящем матче не вижу фаворита, вполне возможен ничейный счёт в основное время. Обе команды примерно равны по уровню, будет битва, от которой не жду большого количества заброшенных шайб».
- 13 февраля 2021
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 12 февраля 2021
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:01
-
11:14
-
11:00
-
10:00
- 11 февраля 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00