«Барселона» — «Алавес»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч испанской Примеры «Барселона» – «Алавес».



Ставка: тотал больше 1.5 гола в первом тайме за 2.20.



«Все понятно в этой игре с фаворитом. Это, конечно, «Барселона». Хотя последний матч в Кубке она проиграла «Севилье» (0:2). На мой взгляд, проиграли по делу. Подопечные Кумана столкнулись с очень организованным футболом команды Лопетеги. Сейчас «Барселона» не в той форме, чтобы легко и без проблем проходить хорошо сыгранную оборону соперника.



Но «Алавес», конечно, трудно сравнивать с «Севильей», даже в плане организованности футбола. Хотя команда эта все равно достаточно крепкая. Крупно проигрывает она достаточно редко.



С большим счетом она недавно проиграла только мадридскому «Реалу» — 1:4. Для него, кстати, такие уверенные победы в этом сезоне тоже редкость. Так что определенные вопросы к «Алавесу» перед этим матчем имеются. В той игре он три мяча получил уже в первом тайме.



«Барселона» же, помимо неудач в Кубках, довольно уверено стала играть. В общем-то, результат налицо – одни победы в Ла Лиге и борьба за второе место в таблице. Конечно, до «Атлетико» каталонцам еще далеко. Но учитывая, где команда была пару месяцев назад, сейчас она определенно добивается больших успехов.



«Алавес» же пытается не опуститься в зону вылета. Плотность команд в Ла Лиге ниже середины очень большая. Так что эта команда то идет ближе к десятому месту, то ближе к зоне вылета. Но вот, например, в последнем туре «Алавес» смог впервые за несколько месяцев победить в чемпионате. Обыграл он «Вальядолид» — 1:0.



Конкретно в этой игре, думаю, что обозленная и неудовлетворенная после Кубка «Барселона» сразу возьмет быка за рога. У нее сейчас более плотный график, так что каталонцы могут постараться решить все вопросы с «Алавесом» еще в первом тайме.



Предложу поставить на количество голов в первой 45-минутке. Мой прогноз — тотал мячей в первом тайме больше 1.5 с котировкой 2.20».