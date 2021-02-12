«РБ Лейпциг» — «Аугсбург»: прогноз Алексея Андронова на матч 21-го тура Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Аугсбург» в 21-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.
Ставка: ТБ 3 за 1.89.
«Матч, открывающий очередной тур Бундеслиги. Мне кажется, что от него нужно ждать забитых мячей прежде всего. Всё-таки класс команд сильно разнится. «Лейпциг», разумеется, сильнее. Все какие-то шансы «Аугсбурга», которые могут возникнуть, связаны с тем, что ему удастся поймать соперника на контратаке. «Лейпциг» иногда довольно беззаботно играет в обороне. И в принципе он может пропустить, дать сопернику шанс.
Посмотрим, как на самом деле будет. Но ставка на тотал мне видится гораздо более логичной, чем просто вариант с результатом.
«Тотал больше 3 мячей с расходом и коэффициентом 1.89 — прекрасный вариант для такой игры», — сказал Андронов.
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