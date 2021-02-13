Новак Джокович — Милош Раонич: прогноз Сергея Фомина на матч Australian Open 2021

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/8 финала Australian Open Новак Джокович — Милош Раонич.
Ставка: победа Раонича с форой (+5.5) за 1.80.
«У Новака Джоковича очень тяжело сложился третий круг против Тейлора Фрицы — серб получил небольшое повреждение, но смог найти силы довести дело до победы. Дальше Новака ждёт довольно неудобный канадец Милош Раонич.
Канадец проиграл сербу все 11 личных встреч, но они проходили в плотной борьбе. Например, выбранная нами плюсовая фора на Раонича проходила в 7 матчах, а в двух не хватило 1–2 геймов.
Новак также жаловался на корты в этом году — они стали быстрее, что выгодно именно таким «подаванам», как Раонич. Учитывая сей факт и что Джокович чувствовал себя не очень в прошлом раунде, предполагаем борьбу в предстоящей встрече».
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