«Барселона» — «Алавес»: прогноз Егора Титова на матч 23-го тура чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» — «Алавес».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2) за

«У «Барселоны» вроде бы все хорошо складывалось в последнее время — поднялись в чемпионате, вышли в полуфинал Кубка Испании. Но один матч все впечатление смазал. В первом полуфинальном матче Кубка Испании проиграли (0:2) «Севилье». Отыграться еще можно, но будет совсем тяжело.



Но, думаю, это единичный случай. К тому же «Севилья» в полном порядке в последнее время. С ней любой команде тяжело. А «Алавес» — другое дело. Можно выместить всю злость за ту неудачу. В последних двух встречах «Алавес» не пропускал, но до этого помногу он получал в свои ворота. «Реалу» дома 1:4 проиграли, «Альмерии» в Кубке Испании — 0:5, 1:3 уступили «Кадису».



Считаю, «Барселона» сумеет реабилитироваться. Нужно поднимать себе настроение, ведь во вторник — матч Лиги чемпионов с «ПСЖ».



Поставлю на победу каталонцев с форой (-2). Разница в классе должна сказаться».