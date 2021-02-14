«Металлург» Мг — «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/21 «Металлург» М. — «Йокерит».

Ставка: победа «Металлурга» с форой (-1.5) за 2.38.

«А «джокеры»-то, похоже, все. И речь тут даже не о поражении от «Куньлуня», хотя оно само по себе симптоматично. Речь о том, как «Йокерит» выглядит, как подсаживается к концу каждого периода. Как не может в овертайме догнать отнюдь не топ-игроков из китайского клуба, набранного наполовину в КХЛ, наполовину в ВХЛ по остаточному принципу. А последней паузы перед плей-офф у финского клуба нет. Он сейчас играет через сутки-двое, и будет в таком режиме играть до конца февраля. Тут о втором дыхании говорить не нужно, если оно и было, то давно вышло. Сейчас надо искать дыхание пятое-шестое, но где же его взять?



У российских клубов есть фармы в ВХЛ, есть, на худой конец, молодежные команды. В подобной ситуации они могут, даже плюнув на результат, сыграть матч-другой пацаньем, дав игрокам основы отдохнуть. А кого может выпустить «Йокерит», для которого и фарм, и молодежная команда – это все, говоря коммерческим языком, лишние расходы.



Но самое главное: что такой «Йокерит», регулярно сдыхающий к концу периодов, сможет сделать в Магнитогорске? Против отдохнувшей, давно уже никуда не ездившей «Магнитки»? Которая разнесла «джокеров» у них дома не далее как в конце января, и там было для финнов совсем без шансов. С тех пор «Магнитка» прибавила, «Йокерит» сдыхает. Всем все понятно или еще нет?



Короче, домашняя победа «Магнитки» в основное время и с приличным преимуществом шайбы в три-четыре».