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Россия — Чехия: прогноз Владимира Плющева на матч Еврохоккейтура

Россия — Чехия: прогноз Владимира Плющева на матч Еврохоккейтура
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Экс-главный тренер сборной России Владимир Плющев дал прогноз на матч Шведских игр Россия — Чехия.

Ставка: тотал меньше 5 гола за 1.97.

«Все встречи на Шведских играх получаются очень напряжёнными, заканчиваются с разницей в одну шайбу, в овертайме или в серии послематчевых бросков. Россияне досрочно стали первыми на турнире, обыграв сборные Финляндии (3:2) и Швеции (2:1Б). Таким образом, их рекордный показатель на Евротуре — уже восемь побед подряд. Российская команда сделает все, чтобы продлить успешную серию.

Чехи привезли в Мальмё по сравнению с соперниками скромный состав, что не помешало им всерьёз зарубиться со шведами (2:3ОТ) и финнами (2:3Б). Третий матч в таком графике, к тому же ещё и дневной, будет сложно провести строго по тренерским схемам. Предположу, что встреча получится более открытой, чем предыдущие. Мой выбор — тотал матча больше 5 за 1.97».

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