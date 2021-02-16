СКА — «Спартак»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Спартак».
Ставка: победа СКА за 1.53.
«СКА в последнее время показывает отличные результаты, и я его считаю явным фаворитом предстоящего матча. Конечно, близится плей-офф, и, скорее всего, сейчас у СКА дополнительные нагрузки, что может повлиять на состояние команды. С другой стороны, тренерский штаб знает, как подготовить команду к первому матчу после небольшой паузы, поэтому я ставлю на победу СКА в основное время. «Армейцы» не допустят расслабленности и не станут отдавать очки московской команде, так как всё-таки это принципиальное противостояние.
СКА должен готовиться к наилучшей версии команды Олега Знарка, так как для «Спартака» сейчас важна каждая игра, ведь он борется за попадание в плей-офф. Правда, «Спартаку» не хватит мастерства, чтобы набрать хотя бы одно очко по итогам этого матча».
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