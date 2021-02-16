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Биатлон, ЧМ-2021, женская индивидуальная гонка: когда начало, где покажут, прямой эфир

Биатлон, ЧМ-2021, женская индивидуальная гонка: когда начало, где покажут, прямой эфир
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С 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения) проходит чемпионат мира по биатлону. 16 февраля состоится женская индивидуальная гонка на 15 км. Начало — в 14:05 мск. В прямом эфире гонку покажет телеканал “Матч ТВ”.

Букмекеры уже дали прогноз: основными претендентками считаются итальянка Доротея Вирер и Ханна Эберг из Швеции (по 5.50).

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Словения
Расписание соревнований

16 февраля
14:05. Индивидуальная гонка, женщины.

17 февраля
16:30. Индивидуальная гонка, мужчины.

18 февраля
17:15. Супермикст.

20 февраля
13:45. Эстафета, женщины.
17:00. Эстафета, мужчины.

21 февраля
14:30. Масс-старт, женщины.
17:15. Масс-старт, мужчины.

Состав сборной России
Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.

Женщины: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина.

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