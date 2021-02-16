Биатлон, ЧМ-2021, женская индивидуальная гонка: когда начало, где покажут, прямой эфир

С 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения) проходит чемпионат мира по биатлону. 16 февраля состоится женская индивидуальная гонка на 15 км. Начало — в 14:05 мск. В прямом эфире гонку покажет телеканал “Матч ТВ”.



Букмекеры уже дали прогноз: основными претендентками считаются итальянка Доротея Вирер и Ханна Эберг из Швеции (по 5.50).



Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Словения

Расписание соревнований



16 февраля

14:05. Индивидуальная гонка, женщины.



17 февраля

16:30. Индивидуальная гонка, мужчины.



18 февраля

17:15. Супермикст.



20 февраля

13:45. Эстафета, женщины.

17:00. Эстафета, мужчины.



21 февраля

14:30. Масс-старт, женщины.

17:15. Масс-старт, мужчины.



Состав сборной России

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.



Женщины: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина.