СКА — «Спартак»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ 16.02.2021

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Спартак». Игра состоится сегодня, 16 февраля, в Санкт-Петербурге на арене «Ледовый дворец».
Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 1.88.
«Конечно же, москвичи будут стараться, но, как я думаю, всё же в упорном поединке сдюжат и уступят. Для красно-белых начинается очень тяжёлый выезд. После Петербурга они посетят с дружественным визитом Нижний Новгород и Казань. И далеко не факт, что хоть где-то смогут зацепить для себя столь нужные и важные зачётные баллы. Поэтому риск остаться без плей-офф по-прежнему очень велик.
Питерцы очень серьёзно подойдут к этому противостоянию, их настроят и натаскают. Да, они уже давно вышли в следующий раунд, но дома при своих болельщиках никто не хочет позориться, тем более когда соперник столь принципиален.
СКА — команда более дисциплинированная, сильная, сбалансированная, а в «Спартаке» уже давно бардак и развал. Никаких взаимодействий, взаимопомощи, атака пропала. Дай бог, если одно звено нормально сыграет, остальных же просто не видно и не слышно. Это если бы СКА ещё на выезде играл, в Москве, то можно было бы варианты искать, а дома — исход один, победа питерского клуба, и, скорее всего, очень уверенная».
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