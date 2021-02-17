«Бёрнли» — «Фулхэм»: прогноз Алексея Смирнова на матч чемпионата Англии

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Бёрнли» — «Фулхэм».

Ставка: победа «Фулхэма» с нулевой форой за 1.97.

«Перенесённая встреча 17-го тура между «Бёрнли» и «Фулхэмом» способна порадовать зрителей, ведь здесь можно увидеть настоящий дух конкуренции. Хозяева занимают 16-е место, набрав 26 очков, а гости находятся на 18-й строчке с 18 очками. Лондонцы не сдаются, надеясь зацепиться за следующий сезон в высшей английской лиге, а потому имеют преимущество по мотивации.



Команды встречались 21 января текущего года в рамках Кубка Англии, тогда сильнее оказались бордовые, разгромив «дачников» со счётом 3:0. Через некоторое время после этого момента игра «Бёрнли» пошла на спад – в пяти последних матчах три поражения, ничья и одна победа над «Кристал Пэлас» в прошлом туре. «Фулхэм» же зажёгся и проиграл за такой же отрезок только однажды. В плане стабильности дружина Скотта Паркера выглядит увереннее, чем её оппоненты. В прошедшей игре с «Эвертоном» новичок АПЛ не только забил два мяча, но и не позволил противнику свободно действовать в атаке. Думаю, что на таком багаже гостевая команда может продолжить своё победное шествие, поэтому предлагаю поставить на Ф2(0)».