«Порту» — «Ювентус»: прогноз Александра Неценко на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Порту» — «Ювентус».



Ставка: «Ювентус» не проиграет и тотал меньше 2.5 гола за 2.06.



«В первую очередь я бы предостерег от недооценки португальской команды. Подопечные Серхио Консейсау из 25 последних матчей проиграли только один – «Манчестер Сити» на старте групповой стадии Лиги чемпионов. После этого они выдали пять сухих матчей, в которых одержали четыре победы и добыли одну ничью. С очень хорошим количеством очков эта команда заняла второе место вслед за англичанами, поэтому им достался сеяный «Ювентус».



Туринский клуб, конечно, будет фаворитом по сумме двух матчей, но на бумаге. Несмотря на то что «Порту» сыграл четыре последних матча вничью, хочу отметить, что два из них пришлось играть против очень солидной и очень хорошо выстроенной «Браги». Кроме того, в этих матчах не всегда был оптимальный состав, плюс эти встречи сопровождались довольно скандальными судейскими решениями, поскольку была масса красных карточек.



Главная новость со знаком плюс для «Порту» в том, что команда подходит в оптимальном состоянии к матчу. Полностью залечил все свои болячки Отавио – чрезвычайно важный игрок с точки зрения черновой работы в центре поля. Также в последнем матче против «Боавишты», который закончился вничью 2:2, не играли дисквалифицированные Лиус Диас и Андерс Урибе, то есть они отдохнули неделю и будут свежими в этом противостоянии.



Туринская команда в последних двух матчах не забила ни одного мяча, играя в Кубке против «Интера» и в чемпионате против «Наполи». С другой стороны, у «Ювентуса» всего два пропущенных мяча за последние восемь матчей, поэтому мне кажется, что предстоящая встреча будет низовой.



Напомню, что четыре года назад эти команды встречались на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда «Ювентус» одержал две победы со счетом 1:0 и 2:0, то есть игры были низовыми. Как мне кажется, все решится в ответном противостоянии. Я бы взял комбинированную ставку – «Ювентус» не проиграет и тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.06».