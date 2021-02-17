«Эвертон» — «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Англии в Ливерпуле

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Эвертон» — «Манчестер Сити» в 16-м туре АПЛ сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 2.06.
«Все клубы в Англии сейчас думают, как остановить «Манчестер Сити». Но скоро придется думать и европейским. Честно, сбился со счета, сколько матчей подряд выиграла команда Гвардиолы. Около 20 уже. Но если раньше «Сити» расходовал силы даже в выигрышных встречах, сейчас тратит ровно столько, сколько нужно для любой победы.
«Эвертону» очень не повезло. Этот матч перенесли, когда был коронавирус у «Манчестер Сити». И тогда он был гораздо менее интересен в плане игры. А сейчас «Эвертону», Анчелотти надо что-то выдумывать. Вряд ли получится.
«Эвертон» в последнем матче в АПЛ проиграл аутсайдеру «Фулхэму». Да, можно сказать, что сил и эмоций не хватило после 5:4 с «Тоттенхэмом», но и в Кубке у мерсисайдцев дальше «Ман Сити».
Даже печально за очень приличный «Эвертон». Единственное — вдруг когда-то кончится бензин у «Сити». Но пока предпосылок не вижу. Думаю, он минимум в 2 мяча «Эвертон» обыграет».
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