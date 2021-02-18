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«Витязь» — «Металлург»: прогноз Александра Кожевникова на встречу КХЛ

«Витязь» — «Металлург»: прогноз Александра Кожевникова на встречу КХЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Металлург».

Ставка: победа «Металлурга» в основное время за 1.97.

«Вот тут тяжёлая игра, это точно. Подольчанам куда важнее сейчас набрать зачётные баллы и оторваться от «Спартака». Но моя ставка будет на победу гостевой команды. У них пошла игра, многое стало получаться.

«Сталеварам» тоже есть за что бороться — очень важно, с какого места «Магнитка» попадает в игры навылет. Не менее ценно начать эти встречи дома, имея преимущество своей площадки. Счёт уральцы держать умеют, поэтому, добившись преимущества в одну шайбу, они способны довести дело до победного конца.

Думаю, сегодня будет именно так. Да и статистику самое время подправить — уж больно давно «Магнитка» не побеждала в Подольске. Если выиграют, не только традицию сломают, но и слегка помогут «Спартаку» приблизиться к зоне выхода в раунд матчей на вылет», — сказал Кожевников.

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