«Бенфика» — «Арсенал»: прогноз Александра Мостового на игру Лиги Европы в Португалии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги Европы «Бенфика» — «Арсенал».



Ставка: ничья за 3.64.



«Бенфика» не смогла пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Вице-чемпион Португалии стартовал во втором по силе клубном турнире Европы. «Славные» заняли второе место в квартете с «Рейнджерс», «Стандартом» и «Лехом».



В чемпионате Примейры «орлы» после 19 туров занимают четвертую позицию, уступая первому «Спортингу» 13 баллов. После победы над «Фамаликаном» (2:0) «красные» разделили турнирные баллы с «Морейренси» (1:1).



Лондонский «Арсенал» вышел в плей-офф с первого места в группе В, где показал максимальный результат в квартете с «Мольде», «Рапидом» и «Дандолком».



В первенстве Премьер-Лиги «красно-белые» на десятой позиции, что при таком составе абсолютно недопустимо. Следом за двумя поражениями «канониры» одолели «Лидс» (4:2).



В составе гостей не выйдут на поле Обамеянг, Тирни и Томас. У хозяев в лазарете Алмейда и Жардел.



Тяжело прогнозировать такие матчи, потому что на поле выйдут равные соперники. Для «Бенфики» этот турнир очень важен в плане финансов и витрины для продажи футболистов.



Скорее всего, настрой у соперников будет высоким, к тому же игра пройдет на нейтральном поле, что может внести свои коррективы. Ожидаю голевые моменты, но предпочтение не отдам никому. Предполагаю ничью в этой дуэли», — сказал Мостовой.

«Бенфика» — «Арсенал». Прогноз: последний шанс для Обамеянга и Артеты замолить грехи Габонец на днях оформил хет-трик, но португальцы забили 18 голов на групповом этапе Лиги Европы.