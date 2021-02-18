«Бенфика» — «Арсенал»: прогноз Александра Мостового на игру Лиги Европы в Португалии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги Европы «Бенфика» — «Арсенал».
Ставка: ничья за 3.64.
«Бенфика» не смогла пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Вице-чемпион Португалии стартовал во втором по силе клубном турнире Европы. «Славные» заняли второе место в квартете с «Рейнджерс», «Стандартом» и «Лехом».
В чемпионате Примейры «орлы» после 19 туров занимают четвертую позицию, уступая первому «Спортингу» 13 баллов. После победы над «Фамаликаном» (2:0) «красные» разделили турнирные баллы с «Морейренси» (1:1).
Лондонский «Арсенал» вышел в плей-офф с первого места в группе В, где показал максимальный результат в квартете с «Мольде», «Рапидом» и «Дандолком».
В первенстве Премьер-Лиги «красно-белые» на десятой позиции, что при таком составе абсолютно недопустимо. Следом за двумя поражениями «канониры» одолели «Лидс» (4:2).
В составе гостей не выйдут на поле Обамеянг, Тирни и Томас. У хозяев в лазарете Алмейда и Жардел.
Тяжело прогнозировать такие матчи, потому что на поле выйдут равные соперники. Для «Бенфики» этот турнир очень важен в плане финансов и витрины для продажи футболистов.
Скорее всего, настрой у соперников будет высоким, к тому же игра пройдет на нейтральном поле, что может внести свои коррективы. Ожидаю голевые моменты, но предпочтение не отдам никому. Предполагаю ничью в этой дуэли», — сказал Мостовой.
- 18 февраля 2021
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