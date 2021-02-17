«Бенфика» — «Арсенал». Прогноз: последний шанс для Обамеянга и Артеты замолить грехи

18 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Бенфика» — «Арсенал». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.08. Успех англичан оценён экспертами в 2.43. А ставки на ничью принимаются за 3.76.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Бенфика» — «Арсенал» 18 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Бенфика» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24.

Анализ и прогноз матча 1/16 финала Лиги Европы «Бенфика» — «Арсенал» Лондон (18.02.2021)

Февраль 2021 года благополучно перевалил за экватор, в топовых европейских чемпионатах уже давно завершился первый круг. А это значит, что пришла пора плей-офф еврокубков. Первые встречи весенней стадии Лиги чемпионов уже состоялись, на очереди – плей-офф Лиги Европы.

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По традиции все участники проводят игры в один день, а именно — в четверг, 18 февраля. Семь из них стартуют в 23:00 мск. Противостояние португальской «Бенфики» и лондонского «Арсенала» – пожалуй, самая внушительная вывеска на первой стадии. Однако всё не так однозначно.



Лиссабонцы с треском вылетели из квалификационных раундов Лиги чемпионов, уступив греческому ПАОКу (1:2), а потому попали в групповой этап Лиги Европы. Из серьёзных соперников в группе можно выделить разве что «Рейнджерс» Стивена Джеррарда. Остальные сопротивления как такового не оказывали.



Не всё гладко сложилось у португальского клуба в родной Примейре. После 19-го тура занимают всего лишь четвертую строчку, набрав 38 очков. Отставание от лидирующего «Спортинга» внушительное, целых 13 пунктов. На фоне мощной летней трансферной кампании такие цифры следует считать полнейшим провалом.

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А в последней игре «орлы» потеряли очки в гостях у португальского середняка «Морейренсе» (1:1). Открыли счёт в середине первого тайма усилиями Хариса Сеферовича, но незадолго до перерыва привезли пенальти. Вторая сорокапятиминутка результата не изменила.



Давление на главного тренера «Арсенала» Микеля Артету оказывается не меньшее, в текущем сезоне его команда выглядит, мягко говоря, неуверенно. В Англии уже успела вылететь из Кубка страны и Кубка лиги, а на положение в турнирной таблице Премьер-лиги без слёз не взглянешь.



За 24 тура в АПЛ «канониры» набрали всего лишь 34 очка, что соответствует десятой строчке. Дистанция до пятёрки лучших составляет восемь пунктов. Однако конкуренция в верхней части невероятно огромная, а некоторые из участников имеют даже по несколько игр в запасе. Столичный клуб всерьёз рискует остаться без еврокубков.

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При этом форма лондонцев крайне нестабильная. Только-только выдали мощную победную серию в чемпионате Англии, как снова допустили ряд осечек. Правда, в последнем матче обыграли «Лидс Юнайтед» со счётом 4:2, хет-трик себе в актив записал капитан Пьер-Эрик Обамеянг.



С результативностью у «Арсенала» в последнее время стало гораздо лучше, чем было в ноябре и декабре прошлого года. А «Бенфика» сейчас вряд ли может похвастаться званием лучшей обороны турнира, да ещё и рискует остаться без двух крайних защитников. Так что стоит ожидать гол в ворота хозяев в предстоящем поединке.



Однако ответить на своём поле португальцам по силам. Во-первых, за десять домашних игр в чемпионате Португалии они забили 18 мячей, а, во-вторых, за весь групповой этап Лиги Европы у них забито ровно столько же. Скучать явно не придётся, ставка «обе забьют» за коэффициент 1.71 выглядит весьма интересно.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Бенфика» — «Арсенал» 18 февраля 2021 года

Противостояние «Бенфики» и «Арсенала» вполне может поспорить за звание ярчайшей вывески вечера, однако на деле соперники выглядят не так убедительно. Явного фаворита среди них нет, хотя оба вполне могут наиграть на гол. С результативностью порядок, в защите сложности. Так что голы в обе стороны и проверим.



Ставка: обе забьют за 1.71.