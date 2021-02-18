«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Александра Мостового на игру Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: ничья за 3.68.
«Реал Сосьедад» в 2021 году проиграл в первой игре Суперкубка Испании и покинул розыгрыш Кубка уже на втором этапе, где после победы над «Кордобой» (2:0) уступил «Бетису» (1:3 д.в.).
В чемпионате Испании баски после 23 туров пока удерживают место в зоне еврокубков. У бело-синих 10 побед и восемь ничейных исходов, которые принесли 38 очков и пятое место в турнирной таблице. После двух мирных исходов «королевский» одержал две победы над «Кадисом» (4:1) и «Хетафе» (1:0).
«Манчестер Юнайтед» вышел в плей-офф Лиги Европы с третьего места в группе ЛЧ с «РБ Лейпциг», «ПСЖ» и «Башакшехир». В чемпионате Англии «красные дьяволы» не удержали первую позицию, которую поклонники команды ждали очень давно.
За 24 тура манкунианцы добыли 13 побед и 7 мировых, которые принесли 46 очков и вторую позицию. После победы над «Саутгемптоном» (9:0) «МЮ» два раза разделил турнирные баллы с «Эвертоном» (3:3) и «Вест Бромвичем» (1:1).
В составе английской команды не выйдут на поле Джонс и Погба. У басков в лазарете Мойа, Сангальи, Сола и Фернандес.
Это пара равных команд и любой может пройти в следующий этап. «Реал Сосьедад» очень хорош и регулярно выдаёт содержательные поединки. «Манчестер Юнайтед» на ходу и второе место в АПЛ является подтверждением силы коллектива.
Сегодня не отдам предпочтение никому и предполагаю мирный исход этой дуэли», — сказал Мостовой.
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