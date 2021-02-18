«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Александра Мостового на игру Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: ничья за 3.68.



«Реал Сосьедад» в 2021 году проиграл в первой игре Суперкубка Испании и покинул розыгрыш Кубка уже на втором этапе, где после победы над «Кордобой» (2:0) уступил «Бетису» (1:3 д.в.).



В чемпионате Испании баски после 23 туров пока удерживают место в зоне еврокубков. У бело-синих 10 побед и восемь ничейных исходов, которые принесли 38 очков и пятое место в турнирной таблице. После двух мирных исходов «королевский» одержал две победы над «Кадисом» (4:1) и «Хетафе» (1:0).



«Манчестер Юнайтед» вышел в плей-офф Лиги Европы с третьего места в группе ЛЧ с «РБ Лейпциг», «ПСЖ» и «Башакшехир». В чемпионате Англии «красные дьяволы» не удержали первую позицию, которую поклонники команды ждали очень давно.



За 24 тура манкунианцы добыли 13 побед и 7 мировых, которые принесли 46 очков и вторую позицию. После победы над «Саутгемптоном» (9:0) «МЮ» два раза разделил турнирные баллы с «Эвертоном» (3:3) и «Вест Бромвичем» (1:1).



В составе английской команды не выйдут на поле Джонс и Погба. У басков в лазарете Мойа, Сангальи, Сола и Фернандес.



Это пара равных команд и любой может пройти в следующий этап. «Реал Сосьедад» очень хорош и регулярно выдаёт содержательные поединки. «Манчестер Юнайтед» на ходу и второе место в АПЛ является подтверждением силы коллектива.



Сегодня не отдам предпочтение никому и предполагаю мирный исход этой дуэли», — сказал Мостовой.

«Реал Сосьедад» — «МЮ». Прогноз: Давид Сильва не забыл, как обыгрывать «красных дьяволов» Одни из самых атакующих команд Европы встретятся в первом же раунде плей-офф Лиги Европы.