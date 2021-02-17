«Реал Сосьедад» — «МЮ». Прогноз: Давид Сильва не забыл, как обыгрывать «красных дьяволов»

18 февраля состоится матч 1/16 финала Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу британской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех испанцев оценён экспертами в 3.30. А ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «МЮ» 18 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Ман Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21.

Анализ и прогноз матча 1/16 Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» (18.02.2021)

«Манчестер Юнайтед», переживающий не лучший отрезок сезона, сыграет в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Реалом Сосьедад». Испанская команда, которая ещё осенью лидировала в чемпионате Испании, сейчас тоже сбавила обороны и после серии неудач опустилась на пятую строчку в турнирной таблице.

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Лидировал в АПЛ и «МЮ», однако потеря очков в матчах с аутсайдерами чемпионата (1:2 с «Шеффилдом» и 1:1 с «Вест Бромвичем») отбросила команду на вторую строчку турнирной таблицы. До «Манчестер Сити» уже 10 потерянных очков, а сзади активно поджимают сразу четыре команды. Если нестабильные результаты станут нормой, вполне возможно что манкунианцы будут вынуждены выигрывать в Лиге Европы для попадания в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона.



Говорить о победе в Лиге Европы пока рано, однако и вылетать из неё в первом же раунде плей-офф «Манчестер Юнайтед» не планирует. Впрочем, «Реал Сосьедада» — далеко не мальчики для битья. Пусть они и остались без домашнего поединка (встреча пройдёт в Турине), составить конкуренцию нынешнему «МЮ» испанцам по силам.



Ожидается, что Сульшер выставит на игру практически основной состав — даже упорная борьба в английской Премьер-лиге не заставит посадить на скамейку запасных Бруну Фернандеша и Маркуса Рашфорда, а именно эти два футболиста и определяют игру команды в сезоне. Когда на поле один из них, гол может прийти из ниоткуда.

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«Реал Сосьедад» тоже команда не из скромных. Испанцы забивают в каждом из десяти последних матчей и даже если проигрывают, часто отправляют в ворота соперников по несколько мячей. Сразу два игрока команды Александер Исак и Микель Оярсабаль находятся в топ-10 списка бомбардиров чемпионата Испании — показательный момент.



В восьми из десяти последних матчей «Манчестер Юнайтед» забивал минимум один гол. Если говорить о выездных встречах, то подопечные Сульшера ещё более стабильны — своих соперников они огорчали в 18 из 20 последних встреч.



Что касается травм в стане команд, то у «МЮ» из атакующей линии выпал только Поль Погба — практика показывает, что и без него британцы прекрасно справляются по ходу сезона. У испанцев серьёзных потерь нет вообще, то есть к матчу Лиги Европы они подойдут в своём лучшем составе.

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Одним из лидеров «Реал Сосьедад» в этом сезоне является ставший легендарным для «Манчестер Сити» Давид Сильва. Кто-кто, а он точно знает, как играть с «красными дьяволами» — за клуб из голубой части Манчестера он выступал на протяжении десяти сезонов.

С концовки ноября опытный испанец долгое время залечивал травму и именно на этот период пришёл провал «Сосьедада» в результатах. Две недели назад Сильва вернулся в состав и вместе с ним вернулись победы. Так что свой гол номинальные хозяева должны найти.

Прогноз и ставки на матч 1/16 Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» 18 февраля 2021 года

Исходя из любви команд атаковать можно сделать вывод, что соперники не будут отсиживаться в обороне. «Манчестер Юнайтед» обязательно нужно забивать в выездном матче, а «Реалу» — в домашнем. Учитывая, что создавать моменты умеют обе команды, вариант «обе забьют» за 1.72 выглядит более чем привлекательно.



Ставка: обе забьют за 1.72.