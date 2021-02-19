«Вулверхэмптон» — «Лидс»: прогноз Ровшана Аскерова на матч АПЛ

Знаток телевизионного интеллектуального клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Лидс».



Ставка: «Лидс» не проиграет за 1.64.



«Йоркширцы опережают «волков» на два очка в таблице. Но в очном противостоянии в первом круге «Лидс» проиграл команде Нуну Эшпириту Санту.



Бьелса успешно решает задачу на сезон — сохранить прописку в АПЛ. А вот португальский тренер «волков» задачу попасть в еврокубки на будущий сезон, похоже, провалил. Сейчас у «Вулверхэмптона» 12 очков отставания от «Вест Хэма», который занимает пятое место, дающее проход в ЛЕ. И хоть есть игра в запасе, тем не менее не верится, что возможно отыграть такой гандикап на оставшейся дистанции.



У «Вулвз» произошла интересная перестрелка с «Саутгемтоном», с которым они играли последние два матча. В Кубке Англии Хазенхюттль обыграл португальского визави — 2:0, а в АПЛ спустя три дня уступил — 1:2.



«Лидс» же свою последнюю игру перед встречей с «Вулверхэмптоном» проиграл — 2:4 «Арсеналу». Причём отыгрываться команда Бьельсы начала при счёте 0:4. То есть характер и бойцовские качества у йоркширцев не отнять. «Лидс» вообще забивает много. 40 голов — это показатель из топ-5 в АПЛ. Правда, пропускает ещё больше — 42. Потому поставлю на то, что «Лидс» забьёт и «Вулверхэмптону». Рискну предположить, что Бьелса не проиграет», — сказал Аскеров.

«Вулверхэмптон» — «Лидс». Прогноз: Бьельса подарит ещё один бодрый матч фанатам АПЛ В четырёх из пяти предыдущих игр «Лидса» заходила ставка «обе забьют».