«Вулверхэмптон» — «Лидс». Прогноз: Бьельса подарит ещё один бодрый матч фанатам АПЛ

19 февраля состоится матч 25-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Лидс Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Вулверхэмптона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.61. Успех «Лидса» оценён экспертами в 2.99. А ставки на ничью принимаются за 3.25.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Лидс Юнайтед» 19 февраля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Лидс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.

Анализ и прогноз матча 25-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Лидс» (19.02.2021)

Второй месяц 2021 года благополучно перевалил за экватор, уже стартовала стадия плей-офф еврокубков. В Англии футбол не останавливается ни на мгновение, участники АПЛ добрались до 25-го тура. Откроют программу 19 февраля «Вулверхэмптон» и «Лидс Юнайтед».

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«Волки» наконец прервали провальную серию без побед в АПЛ, тянувшуюся аж с конца декабря прошлого года. В последних трёх турах набрано семь из девяти возможных очков. Сперва удалось обыграть «Арсенал» (2:1), затем случилась ничья с «Лестером» (0:0). Всё на своём поле.



А в прошлом туре команда Нуну Санту гостила у «Саутгемптона» и снова победила со счётом 2:1. Хозяева даже открыли счёт в середине первого тайма и на перерыв ушли с преимуществом. Однако затем гости заработали пенальти и вернулись в игру. А добыть три очка помогли удачные действия Педру Нету.



Теперь положение в турнирной таблице не такое страшное. После 24-го тура «Вулверхэмптон» идёт на 12-й позиции, набрав ровно 30 баллов. Хотя дистанция до пятёрки лучших составляет 12 пунктов, а конкуренция невероятно высокая. Рассчитывать на еврокубки тяжеловато, а вот финиш в серединке вряд ли куда-то денется.

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«Лидс» продолжает чередовать победы и поражения, в текущем сезоне английской Премьер-лиги у него всего две ничьи. В таблице занимает 11-е место, набрав 32 очка. Отрыв от зоны вылета составляет 13 пунктов, шансы задержаться ещё на один сезон у клуба крайне высокие. Особенно с такой-то формой.



В пяти предыдущих турах подопечные Марсело Бьельсы одержали три победы, потерпев лишь два поражения. Оставили не у дел «Ньюкасл» (2:1), «Кристал Пэлас» (2:0) и даже «Лестер Сити» (3:1). А в роли обидчиков выступили крепкие «Эвертон» (1:2) с «Арсеналом» (2:4). Хотя в двух последних случаях смотрелись белые не хуже.



Как видно, с результативностью у команды из Лидса проблем нет никаких. Более того, чаще забивают в чемпионате Англии только четыре клуба, три из которых входят в топ-5. Всего за 23 сыгранных матча оформили ровно 40 мячей, то есть практически по две штуки в среднем за игру. Очень мощно.

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Однако оборона «Лидса» без преувеличений может претендовать на звание одной из худших. 42 пропущенных мяча за 23 игры – цифры, мягко говоря, слабые. Хуже по этому показателю только один клуб: глубокий аутсайдер «Вест Бромвич Альбион» за 24 поединка пропустил 55 раз.



При таких раскладах есть все основания ожидать от предстоящего поединка зрелищности, можно проверить голы в обе стороны за 1.70. «Вулверхэмптон» набрал неплохой ход в последних играх, вернулись голы. А «Лидс» по умолчанию самая весёлая команда АПЛ, такая ставка, например, заходила в четырёх из пяти последних матчей с её участием.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Лидс Юнайтед» 19 февраля 2021 года

«Вулверхэмптон» в последнее время преобразился, вернулись голы и победы. «Лидс Юнайтед» же по умолчанию самая весёлая команда в АПЛ: регулярно забивает, но пропускает не реже. При таких раскладах вполне можно проверить голы в обе стороны. Шансов убежать в контратаку у хозяев должно быть предостаточно.



Ставка: обе забьют за 1.70.