Чарльз Джонсон — Карли Пенгилайнен: прогноз Глеба Кожикова на бой 20 февраля

Профессиональный гандикапер Глеб Кожиков дал прогноз на бой Чарльз Джонсон — Карли Пенгилайнен в рамках турнира LFA 100.
Ставка: победа Джонсона за 1.90.
«Соглавное событие вечера юбилейного турнира LFA 100. Чарльз Джонсон — 30-летний американский боец по прозвищу InnerG, профессиональный рекорд 7-2, тренируется в очень хорошем зале «Tiger Muay Thai» с такими бойцами, как Пётр Ян, Денис Лаврентьев, Рафаэль Физиев и т. д. Джонсон — базовый боксёр, у него отлично поставленный бокс, хороший футворк, неплохо подтянута защита от борьбы. В ММА Чарльз не выступал уже 2,5 года, с сентября 2018-го он пробовал свои силы в профессиональном боксе.
Карли Пенгилайнен — небитый молодой американец по кличке Chef Boy, рекорд 6-0, представитель кэмпа «Team Quest». У Карли есть инстинкт убийцы, все свои победы он одержал досрочно, однако что касается уровня оппозиции, то в числе его соперников нет ни одного бойца с положительным рекордом.
Чарльз будет существенно превосходить Карли в габаритах, разница в росте 15 см, в размахе рук больше 20 см, и что при таких раскладах может предложить в стойке базовому боксёру Пенгилайнен, я не совсем понимаю. Джонсон готовился к этому бою в одном из лучших кэмпов в плане ударной техники, все козыри на его стороне, и я полагаю, что он одержит уверенную победу в данном противостоянии. Коэффициент 1.90 не считаю явно завышенным», — сказал Кожиков.
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