«Брест» – «Лион»: прогноз Александра Неценко на матч Лиги 1

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 26-го тура Лиги 1 сезона-2020/2021 «Брест» – «Лион».



Ставка: «Лион» не проиграет и обе забьют за 1.92.



«С 2010 года «Лион» не уступает «Бресту», проведя с ним 9 встреч, выиграв лишь 3 из них. Конечно, можно рискнуть и поставить на победу гостей, но я бы предпочел этого не делать по двум причинам. Первая – прекрасная домашняя форма команды Оливье Даль’Ольо. «Брест» по набранным очкам у себя на арене — пятая команда чемпионата. С недавних пор у бретонцев спорится и с набранными очками.



Тренер убрал из ворот вратаря-талисмана Ларсоннера, поставил туда воспитанника «ПСЖ» Сибуа, и «Брест» начал показывать интересные результаты. Команда победила крепкий «Бордо», а также сыграла с лидером чемпионата «Лиллем» — 0:0, не дав ему нанести ни одного удара в створ. «Лион», конечно, фаворит. Особенно в связи с тем, что он только что уступил «Монпелье», но это было всего лишь третье поражение за сезон в Лиге 1. В такой ситуации обе команды должны забить, но гости не уступят», — сказал Неценко.