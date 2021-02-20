«Динамо» — «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на матч 1/8 финала Кубка России
Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 1/8 Кубка России сезона-2020/2021 «Динамо» — «Спартак».
Ставка: победа «Спартака» за 2.90, тотал меньше 2.5 гола за 1.65.
«Матч интереснейший – «Динамо» — «Спартак». Обе команды возглавляют немецкие тренеры, понятно, что они умеют готовить команды к весеннему чемпионату. «Спартак» укрепился, без сомнения. Взяли игрока в опорную зону, справа Мозес уже привык к «Спартаку», поэтому мне думается, что «Спартак» победит. Также жду, что тотал голов в этой встрече будет меньше 2.5 и «Динамо» не забьет.
Спросите почему? Такое впечатление, что «Спартак» сейчас интереснее, сильнее — все-таки выиграл все матчи в межсезонье».
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