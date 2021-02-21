«Милан» — «Интер»: прогноз Александра Мостового на миланское дерби в Серии А

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Италии «Милан» — «Интер».
Ставка: победа «Интера» за 2.06.
«Милан» после шестого места в прошлом сезоне просто не узнать. «Красно-чёрные» за 22 тура одержали 15 побед и четыре раза сыграли вничью, что принесло 49 очков и вторую позицию. Следом за двумя успешными поединками с «Болоньей» (2:1) и «Кротоне» (4:0), «дьяволы» уступили «Специи» (0:2). В первой игре плей-офф Лиги Европы хозяева не смогли справиться с «Црвеной Звездой» (2:2).
Вице-чемпион уверенно лидировал в турнире Серии А и за 22 тура сумел выйти на первое место в турнирной таблице. В активе «интеристов» 15 викторий и пять раз разделил турнирные баллы с противниками.
После ничьи с «Удинезе» (0:0), «чёрно-синие» одержали три победы подряд – над «Беневенто» (4:0), «Фиорентиной» (2:0) и «Лацио» (3:1).
Считаю, это матч за шесть очков. «Милан» сегодня уже не тот, что месяц назад, команда позволила себе растерять серьезное преимущество. Отдам предпочтение «Интеру», который на сегодняшний день выглядит более целостным и сыгранным".
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