Мужская эстафета: беспроигрышное пари 1000 рублей к гонке ЧМ-2021 по биатлону!

20 февраля на ЧМ-2021 по биатлону в Поклюке пройдет мужская эстафета. Начало гонки — в 17:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!



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