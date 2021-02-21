«Вест Хэм» — «Тоттенхэм»: прогноз Ильи Казакова на матч 25-го тура АПЛ в Лондоне
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 25-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Хэм» — «Тоттенхэм».
Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.89.
«Вест Хэм» в этом сезоне играет выше ожиданий. Команда в Англии проигрывает мало. Она смотрится даже лучше, чем команда Жозе Моуринью, которая потерпела пять поражений в шести последних матчах.
На неделе «шпоры» обыграли «Вольфсберг» в Лиге Европы, но австрийцы – не тот соперник, который может дать повод для серьезных выводов. Атакующие проблемы, несмотря на возвращение Кейна, у «Тоттенхэма» имеются.
«Вест Хэм» играет в очень компактный футбол. Не думаю, что он позволит сопернику много создать в этом матче. Предлагаю взять ТМ (2.5)".
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