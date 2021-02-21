«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: прогноз Алексея Смирнова на матч 25-го тура АПЛ

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз матч 25-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Ньюкасла» с форой (+1.5) за 2.06.

«Судьбу «красных дьяволов» очень усложняет непростой график. Можно обратить внимание на то, что после игр в Кубке Англии они теряли очки в играх с «Шеффилдом» и «Вест Бромом», которые находятся в зоне вылета. В прошедшей встрече против «Реала Сосьедад», которая прошла в Турине, подопечные Уле-Гуннара Сульшера совсем себя не жалели и упорно вкладывались в атаку. Думаю, что после такой красивой победы последует поединок, в котором будет тяжело зацепиться за очки.



«Ньюкасл» иногда демонстрирует свой характер, как это было в недавних играх с «Эвертоном» и «Саутгемптоном». Перед текущим матчем у команды Стива Брюса было намного больше времени на подготовку, чем у оппонентов. Вполне вероятно, что у «сорок» получится этим воспользоваться. В последних двух очных встречах «МЮ» победил с одинаковым счётом 4:1, но я предполагаю, что на этот раз такого голевого пиршества у фаворита мы не увидим. Ставлю на Ф2 (+1.5)».