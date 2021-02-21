«Аталанта» — «Наполи»: прогноз Егора Титова на матч 23-го тура Серии А в Бергамо

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Аталанта» — «Наполи» в 23-м туре итальянской Серии А сезона-2020/2021.

Ставка: тотал больше 3 мяча за 2.06.

«Не так давно команды боролись в полуфинале Кубка Италии. В первом матче сыграли 0:0 в Неаполе, но в Бергамо «Аталанта» победила уверенно — 3:1. И сейчас можно считать команду Гасперини фаворитом. Опять-таки домашний матч, а «Наполи» провёл сложную встречу в Лиге Европы. Там он проиграл «Гранаде» без особых шансов. Но, к сожалению, в этом сезоне «Аталанта» нестабильна. Может провести 3-4 матча на хорошем уровне, а потом следует провал. Это уже не раз было.



В этой связи здесь предлагаю сыграть «тотал больше 3 мячей». Отталкиваюсь от того, что обычно «Аталанта» ярко играет в атаке, редко останавливается, даже если ведет в счете. Но при этом и моменты у её ворот возникают довольно часто. Умеющие здорово контратаковать и реализовывать моменты команды не так уж редко увозят очки из Бергамо, ну, или как минимум забивают.



У «Наполи» подбор в атаке сильный, вряд ли он без гола уедет, да и «Аталанта» себя в нападении проявит».