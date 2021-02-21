«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Англии

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1) за 1.89, тотал больше 2.5 мяча за 1.82.

«Гвардиола, словно отыгрываясь за провальный прошлый сезон, теперь на всех парах мчится к титулу. Вопрос о чемпионе АПЛ, похоже, закрыт. А после того как «горожане» втоптали в газон «Энфилда» действующего чемпиона Англии, интрига в чемпионате страны умерла. Да и «МЮ», идущий вторым, не сильно её оживляет.



«Арсенал» всё ещё лихорадит, хотя сейчас он выглядит лучше, чем в декабре. Но поражения от «Виллы» и «Вулверхэмптона» всё же показывают, что команда не готова к серьёзным амбициям в чемпионате. Середняк, не более. Но середняк, который может больно укусить. Тем паче что Артета начинал помощником у Гвардиолы. Тут есть желание ученика превзойти учителя. Однако нынешний «Ман Сити» и нынешняя форма Гюндогана не вселяют надежды на то, что «Арсеналу» удастся хотя бы ничью зацепить.

«Сити» — это не «Бенфика». Манкунианцы катком проходят по Клоппу, по Моуринью, по Анчелотти. Что им какой-то Артета? «Сити» выиграл последние пять игр со счётом 15:3. «Арсенал» из 15 очков в пяти последних матчах сумел набрать 5. Разность голов 6:6 красноречиво говорит о состоянии обороны. И ведь играли не против сверхатакующих команд".