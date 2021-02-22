«Куньлунь» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Куньлунь» — СКА.
Ставка: победа СКА в основное время за 2.39.
«Как показывает практика, последние туры в отечественном хоккее очень напоминают Новый год. Напоминают прежде всего по количеству чудес на душу населения. И хоть у нас ещё не совсем последние туры, но когда рижское, извините за выражение, «Динамо» прерывает 10-матчевую проигрышную серию в Москве, попутно накрывая единоличное лидерство ЦСКА медным тазом… Верующие люди при этом воздевают руки к небу со словами: «Чудны твои дела, Господи!» А неверующие пытаются посчитать, сколько могли снять «армейцы» в букмекерских конторах, если поставили против себя.
Поэтому после матча ЦСКА – Рига предсказывать результат матча «Куньлунь» — СКА как-то страшновато. Я, конечно, понимаю, что «армейцы» сейчас в соответствии с заветами и блокнотами дедушки Тихонова находятся под серьёзными нагрузками, но где находится рижское «Динамо», мы тоже знаем. И даже если москвичам на матч по ошибке вместо клюшек выдали штанги, то они даже с этим инвентарём должны были играть с рижанами хотя бы вничью. А не пролетать на глазах своих болельщиков, как фанера над Парижем.
И теперь смотришь на практически такой же матч «Куньлунь» — СКА и думаешь, устроят ли теперь уже питерские «армейцы» аналогичный «цирк на конной тяге» или всё-таки будут играть в хоккей? Ко второму варианту подталкивает тот факт, что свою чашу позора питерцы в этом сезоне уже испили, проиграв «Куньлуню» дома. И вряд ли захотят повторения, такого, чтобы по возвращении домой на них показывали пальцами и гомерически хохотали.
Поэтому я всё-таки надеюсь, что в Поднебесных Мытищах СКА одержит пусть и совсем маленькую, видимую только в микроскоп, но всё-таки победу в основное время. Хотя бы такую же, с какой их в Северной Пальмире грохнул в октябре прошлого года «Куньлунь», — сказал Лебедев.
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