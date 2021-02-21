«Куньлунь» — СКА. Прогноз: поражения от «Динамо» и «Локомотива» подстегнут команду Брагина

СКА точно финиширует вторым на Западе, но прервать неудачную серию всё же нужно.

22 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — СКА. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.42, успех «Куньлуня» идёт за 6.40.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Куньлунь» — СКА 22 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Куньлунь» — СКА 22 февраля будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.46, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.62. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.35. Гол на первой минуте идёт за 12.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Куньлунь Ред Стар» — СКА Санкт-Петербург (22.02.2021)

Три этапа Евротура позади, регулярный чемпионат КХЛ подбирается к финишу. Время собирать камни, до Кубка Гагарина осталась неделя. Интриг практически нет. Борьба продолжается разве что за восьмую строчку Запада, остальные вопросы сложно считать по-настоящему важными.

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На понедельник, 22 февраля, запланировано всего два матча. Наиболее ранний стартует в 17:00 мск в Мытищах, где «Куньлунь» сразится со СКА. Строго говоря, обеим командам уже ничего не нужно. Реальной турнирной мотивации они лишены, что, конечно, влияет на общий настрой хоккеистов.

СКА при любых раскладах финиширует на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА уже не догнать, ниже тоже не опуститься. Московское «Динамо» и «Локомотив» набрали даже больше очков, однако выступают в другом дивизионе. В соответствии с регламентом лиги, в топ-2 им не попасть.

Следовательно, остаток регулярного чемпионата — плацдарм для экспериментов. Главная задача — обойтись без лишних травм, никого не потерять перед плей-офф. По возможности — что-то наработать к Кубку Гагарина. Сейчас подопечные Валерия Брагина идут на серии из двух поражений.

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Справедливости ради, соперники там были крепкие. Сперва уступили в гостях московскому «Динамо» со счётом 1:3. Бледно выглядели в созидании, в дебюте вообще не реализовали две минуты в формате «5-на-3». Проиграли по делу. Сутки спустя остались у разбитого корыта в Ярославле.

Тут игра выдалась довольно весёлой, по крайней мере для скромного количества голов. Моменты возникали исправно. Дело катилось к овертайму, который стал бы вполне логичным исходом поединка. А за 26 секунд до сирены Павел Красковский забросил вторую шайбу. Времени спастись не осталось, 1:2.

Ближайший оппонент, понятно, заметно скромнее. «Куньлунь» изначально ни на что не претендовал, поскольку комплектовался на коленке перед самым стартом сезона. О борьбе за плей-офф речи не шло, но после провального старта команда выглядела достойно. Рижское «Динамо» осталось далеко позади.

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Теперь «драконы» ведут борьбу с «Нефтехимиком». Задача — не стать худшей командой Восточной конференции. Пока нижнекамцы впереди на одно очко. Все остальные далеко ушли. Подопечные Алексея Ковалёва добыли две победы в середине февраля (пострадали «Йокерит» и «Сочи»), а накануне едва не спаслись в Уфе.

Горели со счётом 0:4 к середине второго периода, забросили четыре шайбы менее чем за семь минут. И всё же остались ни с чем — получили пятый гол на 56-й минуте. График у обеих команд плотный, играют строго через день. Состав у СКА, ясное дело, гораздо мощнее, да и скамейка внушительнее. Но отсутствие мотивации осложняет ситуацию.

Лезть в форы тут точно не стоит. «Куньлунь» в последнее время редко позволяет себя громить, да и петербуржцы сейчас играют без огонька. В двух предыдущих очных встречах непременно забрасывались быстрые шайбы, хватало трёх-четырёх минут. В принципе, лишний раз думать о защите тут вряд ли кто-то станет.

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Хозяевам нечего терять, а гостям нужно отвечать на два поражения подряд от потенциальных соперников по Кубку Гагарина. Кроме того, игра с аутсайдером — отличный шанс поправить статистику. Мы бы выбирали между голом в первые 10 минут за 1.86 и ИТБ 1.5 гола в первом периоде за 1.96.

«Куньлунь» — СКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 22 февраля 2021 года

В двух предыдущих очных встречах первый гол забивался очень рано. «Куньлунь» доигрывает сезон без какой-либо мотивации, СКА точно финиширует вторым на Западе. Давления нет, зато есть возможность просто сыграть в хоккей, получить удовольствие и поправить статистику. Ждём довольно бодрой игры и голов, голов, голов.

Ставка: гол в первые 10 минут за 1.86.