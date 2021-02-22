«Куньлунь» — СКА: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ 22 февраля

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — СКА.
Ставка: победа СКА минимум в 2 шайбы за 1.66.
«Думаю, СКА обязательно надо побеждать, деваться некуда. И так уже были нелепые поражения, в которых разбазарили свои очки. Комфортное преимущество заиметь просто необходимо, так что питерцы будут очень стараться. Думаю, с разницей в две шайбы смогут победить.
У китайцев команда не такая сильная, поэтому петербуржцы смогут хорошо так размяться. Вот сегодня есть все шансы заработать «сухарь». Не думаю, что китайская команда сможет хотя бы одну закатить в «армейские» ворота. При этом хоккеисты СКА одержат более чем уверенную победу. Убеждён, что они смогут вдоволь повеселиться в течение 60 минут основного времени матча.
Разгромного счёта точно не будет. До плей-офф остаётся совсем немного времени. Все команды скорее отрабатывают тактические моменты и не стремятся выигрывать по 5:0 или 6:0», — сказал Кожевников.
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