«Йокерит» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Йокерит» — «Витязь».



Ставка: ничья за 4.15.



«Глядя на результат «Спартака» в Казани, на ум сразу приходит вековая народная мудрость из фильма «Особенности национальной охоты». Ну, там, где «Жить захочешь – не так раскорячишься». Теперь у «Витязя» задачка ничуть не легче, поскольку красно-белых надо не просто догонять, но и обгонять. И делать это в течение двух дней подряд – именно так добрый и заботливый календарь нарезал два матча «Йокерита» и подмосковной команды.



«Джокеры», конечно, не подарок. Тем более «джокеры», отгребшие сперва от минского «Динамо», потом от московского. И вообще, проигравшие пять матчей из шести последних. Ответочка за гнутые в начале сезона пальцы им в итоге прилетела, безусловно, хорошая. И выглядит нынче финская команда в преддверие плей-офф, мягко говоря, заморенно, но периодически выстреливает – «Магнитка» подтвердит.



Чего ждать «Витязю» в солнечной Финляндии? Точно не талонов на усиленное питание. Драть их там будут со всей финской ненавистью, другого и ждать не следует. Но если уж «Спартак» сумел победить в Казани, то и «Витязю» надо хоть боком, хоть раком, хоть на палочке верхом, но побеждать в Хельсинки. Смогут? Когда-то могли, правда, в последний раз это было в октябре 2016-го. Но давайте вместе надеяться на чудо, то есть на ничью в основное время, после которого подольская команда как-то так извернется, что заберет второе очко. И ещё останутся силы на второй матч», — сказал Лебедев.