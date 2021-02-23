«Лацио» — «Бавария»: смотреть онлайн, трансляция матча, какой канал покажет

23 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Лацио» — «Бавария». Начало — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу мюнхенской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех итальянцев оценён экспертами в 4.85. А ставки на ничью принимаются за 4.40.
Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.50, на пенальти — за 2.80.
Проход «Баварии» оценён в 1.10, проход «Лацио» — в 7.10.
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