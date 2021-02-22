«Атлетико» — «Челси»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов 22.02.2021

Автор «Чемпионата» Никита Сакун дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» с нулевой форой за 2.04.

Мадридский гранд, бодро шагавший по сезону, именно к возобновлению матчей Лиги чемпионов несколько забуксовал. В четырёх последних матчах у команды Диего Симеоне всего одна победа.



Недавнее домашнее поражение от «Леванте» (0:2) и вовсе несколько шокировало болельщиков. Если раньше чемпионство в Примере казалось чем-то вроде дела времени, то сейчас три очка преимущества над «Реалом», пусть и с игрой в запасе, комфортным заделом не выглядят.



У «Челси» после смены тренерского штаба дела пошли вверх. В семи матчах под руководством Томаса Тухеля команда ни разу не проиграла, лишь дважды сыграв вничью. За этот же период «пенсионеры» пропустили всего два гола — неплохой показатель, особенно накануне матча с некогда эталоном обороны из столицы Испании.



Лондонский гранд в целом подходит к важной встрече практически в идеальном составе — лишь Силва и Кристиан Пулишич рискуют пропустить выездную игру с «Атлетико». Впрочем, Диего Симеоне тоже будет из кого выбрать 11 человек, выходящих в стартовом составе.



Лишь Янник Карраско и Эктор Эррера под вопросом на матч с «Челси». Даже вспышка коронавируса в «Атлетико» (во многом благодаря которой и состоялись несколько осечек в Ла Лиге) очень вовремя подошла к концу. Все переболевшие футболисты смогут сыграть в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов.



Важным моментом является тот факт, что у «Атлетико» фактически не будет домашнего матча — из-за коронавирусных ограничений поединок перенесён в Бухарест (Румынию). Большой удар по испанскому гранду, который практически не проигрывает на новеньком «Венда Метрополитано». Так что шансы зацепиться у синих более чем ощутимые.