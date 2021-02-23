«Атлетико» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги чемпионов в Румынии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Атлетико» — «Челси».
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.53.
«Играют в Бухаресте. Поэтому преимущества своего поля ни у кого нет. «Атлетико» начал спотыкаться в Примере. Ещё недавно команда уверенно лидировала, то сейчас о первом месте речи не идёт.
Последний тур принёс «матрасникам» домашнее поражение от «Леванте». Может быть, это говорит о том, что команда была сконцентрирована на подготовке к «Челси».
Хотя это достаточно ранняя стадия Лиги чемпионов – всего 1/8 финала. Но здесь на кону и призовые, и выход в следующий раунд. Ну и матч с «Челси», который при Тухеле ещё ни разу не проиграл.
Синие одержали пять побед в семи матчах. Они целостно играют в защите. Команда позволяет сопернику нанести минимум ударов за матч. Но была осечка в игре против «Саутгемптона». Возможно, она тоже говорит о ментальной концентрации перед встречей в Лиге чемпионов в ущерб национальному первенству.
«Челси» играет очень сбалансированно и аккуратно. Я думаю, что одна команда способна другую не напугать, но заставить очень много думать о нейтрализации, о том, как добыть максимум из этого матча, – это победа при сухой игре на своей половине поля.
Поэтому я предлагаю поставить на ТМ (2.5). Здесь хороший коэффициент. Вроде бы ставка выглядит понятной и предсказуемой. Мне кажется, это самый интересный и верный вариант в предстоящем матче», — сказал Казаков.
- 23 февраля 2021
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
08:00
- 22 февраля 2021
-
21:58
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:45
-
08:18
-
08:15
- 21 февраля 2021
-
20:18
-
19:54
-
19:30
-
19:00