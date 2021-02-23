«Лацио» — «Бавария»: прогноз Романа Нагучева на игру Лиги чемпионов 23 февраля

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Лацио» — «Бавария».



Ставка: «Лацио» не проиграет и обе забьют за 2.39.



«Трудно сказать, чего ждать от этого матча: «Лацио» далеко не идеален, а «Бавария» и вовсе теряет очки в каждом туре.



Я бы предположил, что «Лацио» может одержать неожиданную победу, поскольку это выездная игра для Мюнхена. Однако не бывает такого, чтобы «Бавария» не выигрывала в трёх встречах подряд. В этом сезоне такого не случалось. Значит, не будет этого и сейчас.



В этом случае возможна ничья. Мне кажется, это самый вероятный результат в сложившихся обстоятельствах. Поэтому я предположу, что «Лацио» не проиграет, а обе команды забьют», — сказал Нагучев.

«Лацио» — «Бавария». Прогноз: Роберт Левандовски докажет, что Иммобиле ему не ровня «Лацио» вышел в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 20 лет и тут же попал на действующего обладателя трофея.