«Северсталь» – ЦСКА: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Череповце

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» – ЦСКА.
Ставка: меньше 6 шайб за 1.57.
«После поражения «Витязя» в Хельсинки клуб из Череповца обеспечил себе место в плей-офф. Каким в итоге в таблице станет «Северсталь», пока не ясно, скорее всего, команда сможет подняться на шестое место и получить в соперники, по всей видимости, московское «Динамо». Сегодня для череповчан самый трудный из трёх оставшихся матчей регулярного чемпионата.
Действующий обладатель Кубка Гагарина – ЦСКА в прошлом матче чемпионата с рижским «Динамо» дал возможность поиграть своей молодёжи. Ряд основных игроков получили отдых, скорее всего, не примут они участия и в игре в Череповце, а потому у «Северстали» хороший шанс впервые за пять лет дома обыграть ЦСКА.
Скорее всего, нас ждёт малорезультативный матч. На мой взгляд, весьма надёжная ставка, ведь в 10 последних очных играх больше пяти шайб не было заброшено ни разу», — сказал Плющев.
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