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«Атлетико» — «Челси»: ставка Александра Мостового на встречу Лиги чемпионов

«Атлетико» — «Челси»: ставка Александра Мостового на встречу Лиги чемпионов
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Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Челси».

Ставка: победа одной из команд в один мяч за 2.35.

«Атлетико» стартовал в групповом этапе достаточно успешно, если не считать восемь пропущенных голов за шесть игр, что не свойственно Диего Симеоне и его дружине. Тем не менее Мадрид занял второе место, уступив только действующему победителю Лиги чемпионов из «Баварии».

В чемпионате красно-белые выдали фантастический старт и даже провал в феврале, когда «матрасники» за четыре игры добыли только одну викторию, не лишил команду лидирующего положения. В последней игре столичные на своём поле проиграли скромному «Леванте» (0:2).

Под вопросом выход не поле Карраско, Хименеса и Эрреры.

«Челси» получил в этом году нового тренера – на смену Лэмпарду пришёл Томас Тухель из «ПСЖ». Новый наставник принёс серию успешных матчей в АПЛ, которая завершилась в минувшую субботу в игре с «Саутгемптоном» (1:1).

На стадии группового этапа Лиги чемпионов «пенсионеры» добыли первое место, причём сделали это без поражений, пропустив два мяча.

У лондонского клуба не смогут сыграть Маунт, Абрахам и Силва.

Я считаю, что нас ждёт игра равных команд, к тому же поединок пройдёт на нейтральном поле, что уравняет шансы на успех противников. Оба коллектива настроены на победу, при этом мощная атака вряд ли уйдёт с поля без забитых голов.

Скорее всего, защита сыграет максимально внимательно, и тяжело отдать предпочтение кому-либо. Предполагаю минимальный успех испанского или английского коллектива», — сказал Мостовой.

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В семи последних матчах «Челси» пропустили всего два гола. Один из них Рюдигер забил в собственные ворота.
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