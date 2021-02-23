«Атлетико» — «Челси»: ставка Александра Мостового на встречу Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Челси».
Ставка: победа одной из команд в один мяч за 2.35.
«Атлетико» стартовал в групповом этапе достаточно успешно, если не считать восемь пропущенных голов за шесть игр, что не свойственно Диего Симеоне и его дружине. Тем не менее Мадрид занял второе место, уступив только действующему победителю Лиги чемпионов из «Баварии».
В чемпионате красно-белые выдали фантастический старт и даже провал в феврале, когда «матрасники» за четыре игры добыли только одну викторию, не лишил команду лидирующего положения. В последней игре столичные на своём поле проиграли скромному «Леванте» (0:2).
Под вопросом выход не поле Карраско, Хименеса и Эрреры.
«Челси» получил в этом году нового тренера – на смену Лэмпарду пришёл Томас Тухель из «ПСЖ». Новый наставник принёс серию успешных матчей в АПЛ, которая завершилась в минувшую субботу в игре с «Саутгемптоном» (1:1).
На стадии группового этапа Лиги чемпионов «пенсионеры» добыли первое место, причём сделали это без поражений, пропустив два мяча.
У лондонского клуба не смогут сыграть Маунт, Абрахам и Силва.
Я считаю, что нас ждёт игра равных команд, к тому же поединок пройдёт на нейтральном поле, что уравняет шансы на успех противников. Оба коллектива настроены на победу, при этом мощная атака вряд ли уйдёт с поля без забитых голов.
Скорее всего, защита сыграет максимально внимательно, и тяжело отдать предпочтение кому-либо. Предполагаю минимальный успех испанского или английского коллектива», — сказал Мостовой.
- 23 февраля 2021
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:31
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
08:00
- 22 февраля 2021
-
21:58
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00