«Атлетико» — «Челси»: беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу Лиги чемпионов!
23 февраля в матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Бухаресте сыграют «Атлетико» и «Челси». Начало матча — в 23:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!
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