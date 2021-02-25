«Динамо» Загреб — «Краснодар»: эксперты оценили шансы российского клуба в игре Лиги Европы

25 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» Загреб — «Краснодар». Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.29. Успех «Краснодара» оценён букмекерами коэффициентом 3.34. Поставить на ничью предлагают за 3.76.
Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Динамо» Загреб — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.
Проход «Динамо» идёт за 1.13 (85%), проход «Краснодара» — за 6.60 (15%).
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