«Тоттенхэм» – «Вольфсберг»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Тоттенхэм» – «Вольфсбергер».



Ставка: обе забьют за 1.82.



«В стане «шпор» настроения явно не из лучших. Команда только что проиграла «Вест Хэму», осталась на девятом месте и отдалилась от зоны Лиги чемпионов уже на девять очков. Похоже, что самый реальный шанс оказаться в главном клубном турнире континента у Моуринью теперь – это победа в Лиге Европы.



В первом матче «Тоттенхэм» без больших проблем победил на выезде 4-1 и вряд ли будет сильно переживать за результат в ответной игре.



Австрийцы же, хоть и крупно проиграли, вполне могли забить больше одного мяча. Им будет нечего терять в Лондоне, и они захотят сыграть настырно, попытать счастье у чужих ворот. И, скорее всего, поразить ворота не сильно мотивированного соперника им снова как минимум раз удастся», — сказал Петросьян.

«Тоттенхэм» — «Вольфсберг». Прогноз: Жозе Моуринью выкинет обидчика ЦСКА из Лиги Европы Лондонцы разгромно победили в Будапеште, ответный матч превратился в формальность.