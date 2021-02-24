«Тоттенхэм» – «Вольфсберг»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Тоттенхэм» – «Вольфсбергер».
Ставка: обе забьют за 1.82.
«В стане «шпор» настроения явно не из лучших. Команда только что проиграла «Вест Хэму», осталась на девятом месте и отдалилась от зоны Лиги чемпионов уже на девять очков. Похоже, что самый реальный шанс оказаться в главном клубном турнире континента у Моуринью теперь – это победа в Лиге Европы.
В первом матче «Тоттенхэм» без больших проблем победил на выезде 4-1 и вряд ли будет сильно переживать за результат в ответной игре.
Австрийцы же, хоть и крупно проиграли, вполне могли забить больше одного мяча. Им будет нечего терять в Лондоне, и они захотят сыграть настырно, попытать счастье у чужих ворот. И, скорее всего, поразить ворота не сильно мотивированного соперника им снова как минимум раз удастся», — сказал Петросьян.
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