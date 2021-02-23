«Тоттенхэм» — «Вольфсберг». Прогноз: Жозе Моуринью выкинет обидчика ЦСКА из Лиги Европы

24 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Вольфсберг». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Тоттенхэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех «Вольфсберга» оценён букмекерами коэффициентом 10.25. Поставить на ничью предлагают за 6.20.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Вольфсберг» 24 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Вольфсберг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз матча 1/16 финала Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Вольфсберг» (24.02.2021)

Вторая половина сезона в европейском футболе набирает обороты. На дворе конец февраля, а это значит, что пришло время для плей-офф еврокубков. В Лиге Европы на финишную прямую выбралась стадия 1/16 финала. Первые матчи уже отыграли, на этой неделе определятся 16 клубов, которые продолжат борьбу за трофей.

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15 игр из 16 состоятся в четверг, но есть и вынесенная встреча. 24 февраля в Лондоне »Тоттенхэм» сразится с «Вольфсбергом», начало — в 20:00 мск. Впрочем, найти хоть какую-то интригу в этом противостоянии сложно. Англичане разгромно выиграли на чужом поле, превратив ответный матч в формальность.



Неделю назад соперники были вынуждены выяснять отношения на нейтральной территории. В Будапеште «шпоры» сняли все вопросы к 34-й минуте, к тому моменту их преимущество достигло трёх мячей. Это без Гарри Кейна, который получил отдых. Сон Хын Мин был заменён в перерыве.



Впрочем, на результате это не сказалось. Во втором тайме команды обменялись забитыми мячами, причём австрийцы отличились с пенальти (1:4). Гарет Бэйл отметился голом и результативной передачей, ещё несколько футболистов с дальнего конца скамейки получили игровую практику.

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Потому делать ставки на ответную встречу невероятно сложно. Фактически нас ожидает товарищеская игра длиною в 90 минут. Ведь даже трёх голов «Вольфсбергу» для прохода в следующий раунд ни при каких обстоятельствах не хватит. А «Тоттенхэм», конечно, не блещет на внутренней арене, но такой запас не разбазарит.



Очевидно, Жозе Моуринью побережёт лидеров и выставит второй состав. Уже 28 февраля предстоит принимать «Бёрнли» в чемпионате Англии. Допускать осечки больше нельзя. После поражения от «Вест Хэма» в выходные (1:2) отставание от топ-4 достигло девяти очков. Даже то шестёрки лучших не хватает четырёх баллов.



Похоже, именно Лига Европа будет основным шансом ТТХ пробраться в Лигу чемпионов на будущий сезон. Лезть в крупные форы слишком опасно — реальной мотивации у хозяев не видно, а вот для гостей матч в Лондоне это настоящее событие. Они сделают всё возможное, чтобы создать хоть сколько-нибудь положительные впечатления.

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Пожалуй, правильнее в такой ситуации отталкиваться от голов. Логика следующая — турнирный исход понятен, давления нет, можно просто сыграть в футбол и не думать о тактике лишний раз. Поправить статистику, обрести уверенность, проявить себя. Ждём довольно бодрой игры с обилием моментов.



Мы бы выбирали между тоталом больше 3 мяча за 1.75 и голом «Вольфсберга» за 1.74. «Тоттенхэм» в последнее время пропускает много и разнообразно, а скромные австрийцы на выезде не забили только загребскому «Динамо» (0:1). Да и там весь второй тайм действовали в меньшинстве.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Вольфсберг» 24 февраля 2021 года

«Тоттенхэм» выиграл на чужом поле со счётом 4:1, фактически убив интригу. Жозе Моуринью наверняка проведёт широкую ротацию и выставит резервистов, что повышает шансы австрийцев. Для них выезд в Лондон — событие. Ждём довольно бодрого футбола и голов. Терять командам нечего, в этом противостоянии всё уже понятно.

Ставка: «Вольфсберг» забьёт за 1.74.