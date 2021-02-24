«Боруссия» М – «Манчестер Сити»: ставка Артура Петросьяна на матч Лиги чемпионов в Венгрии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 «Боруссия» Менхенгладбах – «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Манчестер Сити» и меньше 5 мячей в матче за 1.89.



«Про «Боруссию» можно сказать, что у команды был ударный январь, но потом что-то сломалось и в феврале команда выглядит уставшей. Практически не создают опасных моментов у чужих ворот, два подряд домашних поражения, а всего четыре тура команда не может победить. Словом, наметился спад.



У «Сити», напротив, всё в порядке. Команда особо не напрягается, но выступает безупречно, набирая очки, – 18 побед подряд уже одержали подопечные Гвардиолы. Смело и без проблем «Сити» идёт к чемпионству в Англии. Мне кажется, что теперь будет сделан упор на Лигу чемпионов – есть возможность выиграть сразу несколько трофеев, поэтому, естественно, команда будет стараться это сделать.



В подавляющем большинстве матчей этого сезона «Сити» просто обеспечивает себе нужный результат, а уже потом играет на удержание счёта и катает мяч, добиваясь победы. Не удивлюсь, если что-то подобное случится и на этот раз. «Сити» будет владеть подавляющим преимуществом, контролировать мяч больше, чем хозяева поля.



Мне кажется, что «Сити» здесь добьётся нужного результата. На чистую победу ставить не очень резонно, поэтому мой вариант – победа «Сити» и тотал меньше 4.5», — сказал Петросьян.

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