«Боруссия» М — «Манчестер Сити». Прогноз: лёгкая добыча для Гвардиолы в Лиге чемпионов

24 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Манчестер Сити». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу британской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29. Успех немецкого клуба оценён экспертами в 10.50. А ставки на ничью принимаются за 6.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Боруссия» М — «Ман Сити» 24 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Боруссия» М — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.53. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.75. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04. На «обе забьют» дают 1.85.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Манчестер Сити» (24.02.2021)

Два месяца мы не видели матчей Лиги чемпионов. Естественно, в январе и первой половине февраля игр не было, однако это не значит, что расклады остались точно теми же, что и пару месяцев назад. Фаворитом как была, так и остаётся «Бавария», а вот на второе место выбрался «Манчестер Сити».

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Это неудивительно, ведь футбол, который начала демонстрировать команда Пепа Гвардиолы в начале зимы, впечатляет всех и каждого. Сейчас «Сити» идёт на серии из 18 побед во всех турнирах. Общий беспроигрышный отрезок манкунианцев составляет уже 25 матчей — поразительно. Просто поразительно.



В то же время у «Боруссии» явный застой в результатах — в пяти последних матчах добыта лишь одна победа при двух поражениях. В турнирной таблице Бундеслиги они уже восьмые и претендуют скорее лишь на попадание в зону Лиги Европы. Не самый уверенный отрезок сезона сильно испортил результаты, а в начале сезона мёнхенгладбахцы боролись даже за топ-3 чемпионата Германии.



Всё прекрасно у «Манчестер Сити» и если говорить о травмированных. Гвардиола не сможет рассчитывать в игре с «Боруссией» лишь на Натана Аке, однако побеждать получается пока и без него. А вот Марко Розе скорее всего лишится одного из лучших форвардов команды Лилиана Тюрама — у француза травма колена.

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Тяжело сказать, как в принципе скажется на «Боруссии» новость о том, что Марко Розе уже заключил предварительный контракт с дортмундской «Боруссией» — летом он покинет Мёнхенгладбах и все об этом знают. Фанаты клуба восприняли такой шаг Розе как предательство, не исключено что и в клубе ходят подобные слухи. Это подтверждают первые же результаты после публикации информации о скором переезде Марко в Дортмунд.



Конечно же, нельзя упомянуть то, как «Манчестер Сити» играет в обороне. В 18 последних выигранных матчах Эдерсон вынимал мяч из сетки собственных ворот всего шесть раз. Такой невероятный результат «горожан» не может не пересекаться с проблемами «Боруссии» в атаке — пять забитых в пяти последних матчах.

Сложно представить, что немцы смогут огорчить соперника даже в домашнем поединке. Ещё сложнее это представить, когда понимаешь, что у немецкого клуба фактически не будет этого самого домашнего матча — поединок в Мёнхенгладбахе из-за коронавирусных ограничений был перенесён в Венгрию, что должно существенно усложнить жизнь «Боруссии».

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Потому предпосылок для сенсации мы в этом матче не видим. Конечно, до разгрома вряд ли дойдёт, но даже забить немцам будет непросто. Ставка «хозяева не забьют» доступна за отличный коэффициент 2.12. Вариант посмелее — П2 всухую за 2.35.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» М — «Манчестер Сити» 24 февраля 2021 года

Фактор нейтрального поля должен сказаться. «Сити», впрочем, и без этого не планировал отдавать сопернику мяч. Если Гвардиола не придумает ничего сверхнового, то британский гранд не подпустит соперника к своим воротам и одержит убедительную по игре (а может и по счёту) победу. Испанский тренер действительно научил подопечных играть очень экономно в условиях пандемии.



Ставка: «Боруссия» М не забьёт за 2.12.