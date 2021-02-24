«Аталанта» — «Реал»: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги чемпионов

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 «Аталанта» — «Реал Мадрид».



Ставка: ТМ 3 за 1.81.



«Честно говоря, я как никогда долго думал над прогнозом на этот матч, потому что есть явные факты как в пользу одной команды, так и в пользу другой. Самое очевидное, на что стоит обратить внимание, это обилие травм у мадридского «Реала» — Бензема, Азар, Родриго, Рамос, Карвахаль, Милитао, Вальверде, Одриосола. Всего девять человек травмированных – огромные проблемы для команды Зидана. Конечно, этот фактор сильно в пользу «Аталанты», у которой травмированных в девять человек меньше, т.е. один человек.



С другой стороны, Зидан это тренер, который умеет настраивать свою команду на самые важные матчи. Много раз мы убеждались, особенно в Лиге чемпионов, где «Реал Мадрид» трижды брал трофей, что на решающие матчи Зидан умеет свою команду настраивать. К тому же фактор календаря играет против «Аталанты», потому что «Аталанте» пришлось в воскресенье играть матч чемпионата Италии, и она играет на третий день после тяжёлой игры с «Наполи». Нельзя ей было сыграть в субботу, как играл «Реал» и почти все участники Лиги чемпионов, так как «Наполи» играет в Лиге Европы. Соответственно, после тяжёлого матча в четверг, проигранного в Гранаде, неаполитанцы не могли играть в субботу. Этот фактор, что на день меньше на восстановление будет у «Аталанты», это тоже в пользу мадридского «Реала».



Но я поставлю не на исход, а на тотал меньше 3. Почему? Да, «Аталанта» яркая и атакующая команда, которая играет без центра поля, но я замечу, что после трех стартовых матчей в текущей Лиге чемпионов, в трёх последующих матчах с участием «Аталанты» был тотал меньше 2.5.



Самое главное, от чего нужно отталкиваться, это «Реал», который почти все решающие матчи в нынешнем сезоне играет на ноль и выигрывает 1:0 или 2:0. Вот и в этой Лиге чемпионов, где «Реал» плохо стартовал, поставив себя перед необходимостью выигрывать у «Боруссии» и «Интера», то были победы 1:0 или 2:0. В мадридском дерби тоже была уверенная победа 2:0. Также я заметил, что когда не играет Рамос, «Реал» забивает и пропускает мало. Не то чтобы Серхио много привозил, но закономерность есть.



Сейчас в центре обороны сыграют Начо и Варан – крепкая сыгранная пара. Не зря в последних матчах чемпионата Испании «Реал» не пропускал, играя без того же Рамоса. Как по мне, тут можно поставить на тотал меньше 3», — сказал Вишневский.

«Аталанта» — «Реал». Прогноз на матч: Зинедин Зидан не найдёт выхода из кадровой западни Мадридский клуб подходит к важнейшему отрезку сезона с огромным количеством травмированных игроков.