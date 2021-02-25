«Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад»: прогноз Ильи Казакова на встречу Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.22.



«Игра пройдёт в Англии, в Манчестере. Я думаю, этот фактор поспособствует тому, что эмоции от матча будут выше, чем на нейтральном поле. В первой игре «МЮ» вынес «Реал Сосьедад» в одну калитку – 4:0. Исход противостояния предрешён. Говорить о каких-то нелепых или глупых ошибках испанцев в первой игре мы не будем. Это не имеет значения. «Юнайтед» оказался лучше в плане системы.



Я бы не подписывался на то, что обе команды забьют в этой игре. Я бы поставил на то, что матч получится низовой: слишком ясно всё после первой игры и слишком много голов было забито тогда. У «Манчестера» свои задачи в национальном чемпионате. В игре, которая ничего не решает, биться, умирать, хватать карточки и рисковать чем-то соперники не будут.



«Реал Сосьедад» в Испании вряд ли может претендовать на место в Лиге чемпионов. Но команда идёт на высоком пятом месте в Примере. Её задача – не упасть ниже этой строчки. Все эмоции и силы клуба уйдут туда. «Манчестер Юнайтед» – первый клуб в Англии после «Манчестер Сити». У него есть свои задачи и амбиции», — сказал Казаков.

«МЮ» — «Реал Сосьедад». Прогноз: с 0:4 испанцам не уйти. Сульшер думает о битве с «Челси» За девять предыдущих домашних матчей в АПЛ манкунианцы проиграли всего один раз.