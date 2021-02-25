«Вильярреал» — «РБ Зальцбург»: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги Европы

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Вильярреал» — «РБ Зальцбург».
Ставка: «Вильярреал» не проиграет и минимум 2 мяча в матче за 1.57.
«В этой паре практически всё ясно, поскольку «Вильярреал» выиграл в Австрии 2:0. Наверняка теперь «Зальцбург» попробует пойти ва-банк. Австрийский чемпион зарекомендовал себя в Лиге чемпионов как очень открытая и смелая команда, которая очень помногу как забивает, так и пропускает. И раз «Зальцбург» пойдёт в битву за свой последний шанс спастись от вылета из турнира, то наверняка будет пропускать опасные контратаки «Вильярреала». Вместе с тем необходимости побеждать у испанцев нет. При ничьей они будут вполне довольны развитием событий.
Поэтому я выберу ставку на то, что «Вильярреал» не проиграет при тотале больше 1.5 гола. 1:1, 2:1, 3:1, 2:0 в пользу «Вильярреала» — такими мне представляются наиболее вероятные исходы матча», — сказал Вишневский.
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