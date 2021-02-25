Максим Кирюхин: новый год для «Фонбет» начался с помощи детям

С начала нового года компания «Фонбет» выделила свыше 3 млн рублей на нужды детей-сирот, детей с инвалидностью, малоимущих и многодетных семей. Председатель совета директоров БК «Фонбет» Максим Кирюхин подчеркнул, что компания продолжает адресную помощь.



«Во время пандемии мы ежедневно сталкивались с новыми вызовами. «Ставка на добро» была призвана помочь самым незащищенным слоям населения справиться с этими вызовами и получить поддержку в это непростое время. Наша задача в новом году остается прежней – оказать помощь всем, кто в ней нуждается.

Время протянуть руку помощи», — отметил Кирюхин.



Одна из миссий «Ставки на добро» – дать почувствовать себя не одиноким, нужным и важным. В рамках благотворительной акции компания «Фонбет» помогла казанскому благотворительному фонду «Исполнение мечты» в покупке средств индивидуальной защиты для школы-интерната имени Е.Г. Ласточкиной на сумму 81 160 рублей. Еще 450 000 рублей были выделены благотворительному фонду защиты семьи из Нижнего Новгорода на приобретение ноутбуков для детей из семей медработников, погибших во время пандемии коронавируса.



«Поддержка и участие особенно важны для ребенка, оставшегося наедине с бедой. Чужих детей не бывает. Задача взрослых – протянуть руку помощи и показать ребенку, что он не один», — заявил Максим Кирюхин.



Православный детский социально-реабилитационный центр «Покров» из Московской области благодаря «Фонбет» получил возможность приобрести питание на сумму 619 200 рублей. Воронежской благотворительной организации «Общие дети» компания выделила 709 400 рублей на организацию ухода за детьми-отказниками в местных больницах. Более 700 000 рублей было перечислено благотворительным фондам «Радость детства» из Татарстана и «Дорога жизни» из Москвы. Эти средства пошли на оплату специального питания для детей с инвалидностью и помощь в организации выездных медицинских консультаций для детей-сирот.



«В это время важно не забывать о том, что все мы – одна большая семья. А в семье не отказывают в помощи. Для нас было особенно важно помочь малообеспеченным семьям самым простым и в то же время необходимым – средствами индивидуальной защиты, продуктами», — подчеркнул Максим Кирюхин.



В феврале «Фонбет» выделил 280 650 рублей на покупку средств индивидуальной защиты, дезинфекции, а также продуктов питания фонду помощи детям из Московской области «Стук сердца». Еще 300 000 рублей были направлены в фонд «Исполнение мечты» из республики Татарстан. Деньги пошли на покупку средств индивидуальной защиты для семей, воспитывающих детей с инвалидностью.



В рамках благотворительной акции «Ставка на добро» компания «Фонбет» суммарно передала различным организациям более 101 миллиона рублей. Узнать больше о помощи «Фонбет» в рамках акции можно на специальной странице.